イスラム組織ハマスから解放され、抱き合うマタン・アングレストさん（中央右）＝13日、イスラエル中部テルアビブ（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で、和平合意に基づく人質らの身柄交換が行われた。イスラエルメディアによると、人質は約2年間、地下トンネルや避難テントで拘束、イスラエル軍が攻勢を強めると、ハマス側から腹いせのように暴行された人質もいたとされる。約2千人が釈