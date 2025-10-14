【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】日本代表vsブラジル代表（生中継）サッカー日本代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と対戦。19時30分のキックオフに先立って両チームのスターティングメンバーが発表された。10日の韓国戦で5−0の大勝を飾った王国ブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、前日会見で「チーム作りと実験を両立させたい」と語った