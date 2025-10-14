SFアニメーション映画 『マーズ・エクスプレス』の吹き替え声優キャストとして、佐古真弓、安元洋貴、内田夕夜、三瓶由布子の出演が発表された。さらに場面写真6点が解禁となった。【写真】23世紀の火星でロボットが脱獄！『マーズ・エクスプレス』場面写真ギャラリー本作は、太陽系の惑星の中で地球に最も環境が似ていると言われている火星を舞台に、“人間”と“ロボット”が共存するリアルな未来をオリジナルストーリーで