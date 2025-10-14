アメリカドナルド・トランプ大統領が、天国に行けるとは思わないと発言したようだ。【写真】キャサリン妃に握手を求めるトランプ大統領Newsweekによると、現地時間10月12日、大統領専用機エアフォースワン内で行った記者会見で、「私を天国に連れて行ってくれるものは何もない」と冗談めかしてコメント。「おそらく天国へは行かないと思う。エアフォースワンで飛んでいる今が天国かもしれない」「天国へ行けるかどうかは分か