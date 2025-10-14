日本初公開が決まったイタリアン・ホラー史上屈指の異色作『笑む窓のある家 4K修復版』（1976）のプピ・アヴァティ監督が手掛けた、もう一本のホラー映画代表作『ZEDER／死霊の復活祭』（1983）が、11月21日からの『笑む窓のある家』の公開直後、11月23日よりシネマート新宿にて緊急回数限定で日本初公開となることが決まった。併せて、日本オリジナル・ポスター、オリジナル予告編、場面写真が初公開となった。【動画】イタリア