◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）＝１０月１４日、美浦トレセンマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は史上初となる中京記念からの参戦。異例のローテーションを克服すべく、この日は坂路を７５秒９―１８秒３で流してからＷコースで４ハロン６７秒５―１５秒５と、追い切り前日でもしっかりと負荷をかけた。今回は初めての２０００メートル。和田勇調教師は