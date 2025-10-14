Ｂ２ベルテックス静岡は１４日、奈良戦（１５日午後７時５分）に向けて会場となる静岡市中央体育館で練習した。前節、敵地で愛媛に連敗を喫したチームがホームで巻き返しを図る。チーム最身長で、２０８センチのＣアンガス・ブラント（３５）が、チームのためにゴール下で体を張る。昨季は途中出場が中心だったが、今季はここまで開幕から全４試合でスタメン出場している。１２日の愛媛との第２戦では逆転負けしたが、チーム最