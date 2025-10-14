セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ホット専用の冬季限定ペットボトルシリーズ「スターバックス WINTER COLLECTION」から、「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」と「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」を10月21日から発売します。“ホッと温まる”一杯「ピーチティー with ハニージンジャー」は、酸味と甘さを引き出したピーチの果汁に、ティー