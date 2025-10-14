プロ野球・ヤクルトは14日、来季のコーチングスタッフを発表しました。今季2軍監督を務めた池山隆寛氏が1軍監督に就任することに伴い、2軍でコーチを務めていた5人が1軍に昇格しました。また、松元ユウイチ氏が1軍外野守備走塁兼作戦コーチから1軍ヘッドコーチに変更となります。2軍では今季総合コーチを務めた城石憲之氏が監督に就任。さらに、今季現役を引退した川端慎吾氏が新たに打撃コーチを務めることとなりました。▼2026年