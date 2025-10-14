◇サッカー国際親善試合日本−ブラジル（2025年10月14日東京・味の素スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、ブラジル代表（同6位）との国際親善試合に臨む。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。ゲームキャプテンは10日のパラグアイ戦に続きMF南野拓実（30＝モナコ）が務める。ブラジルとの過去の対戦成績は日本の0勝2分11敗と未勝利。直近は22年6月の親善試合で対戦し、FWネイマール（