鶴岡市鼠ヶ関で14日、ブランドズワイガニ「庄内北前ガニ」の出荷基準を確認する目ぞろえ会が開かれました。庄内沖で取れた生きのいいズワイガニ。中でも出荷時に生きているオスで重さが700グラム以上など6つの基準を満たしたカニは「庄内北前ガニ」のブランドで出荷されています。目ぞろえ会では鶴岡市・鼠ヶ関に漁協関係者や漁師らが集まりブランド基準を確認しました。県内では10月1日、今シーズンのズワイガニ漁が解禁と