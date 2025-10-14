自民・公明の連立解消で混沌とする政局。次の首相を巡り注目される国民民主党は14日、各党との幹事長会談に臨んでいます。14日午前、“首相候補”として名前が挙がる国民民主党の玉木代表は…。（国民民主党玉木代表）「きょうですね午後、自民党・立憲民主党・日本維新の会・公明党ともですね。幹事長会談をやる予定になっています。いよいよ首相指名をどうしていくのか、臨時国会をいつ開いて何をテーマにやっていくのか