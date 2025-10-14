26年続いた連立政権から公明党が離脱を表明し、大きな波紋を呼んでいます。東海テレビは10月11日、ジャーナリストの鈴木哲夫さんとともに、石破首相への単独インタビューを行い、公明党に対する思いを聞きました。鈴木哲夫さん：「公明党が離れてどうなるかという状況になってきている。僕が気になるのは安全保障であり、平和論であり、政権の枠組みも含めてこれからもちゃんと守られていくのか。公明党は平和を柱に