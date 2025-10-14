サイバー攻撃によるシステム障害で決算の公表を延期します。アサヒグループホールディングスは、11月中旬に公表予定だった2025年1月から9月までの2025年12月期第3四半期決算発表を延期すると発表しました。9月末からのシステム障害で、経理などのデータへのアクセス障害などが影響していて、開示時期は未定としていて、システム障害による業績への影響についても引き続き精査中だということです。また、調査を進める中で個人情報が