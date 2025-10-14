流通大手イオンが14日発表した2025年8月中間連結決算は、純利益が前年同期比9.1％増の40億円で、2年ぶりの増益だった。総合スーパー事業の業績が回復した。節約志向を受け比較的安価な独自ブランド「トップバリュ」の食品や日用品の拡販で集客した。セルフレジの導入拡大などでデジタルトランスフォーメーション（DX）を進めて費用も抑えた。売上高に当たる営業収益は3.8％増の5兆1899億円で、中間期としては5年連続で過去最高