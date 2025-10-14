リサーチ・アンド・イノベーションの西村まどかさんが、「CODE（コード）」と称するスマートフォンアプリから収集される毎月約30万人の購買データを読み解き、話題の商品について発売後1週間の初動をリポート。今回、取り上げるのはキリンビールの「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」。以下、西村さんが語る。はじめに、「ラガーゼロ」の発売前後1週間における、ノンアルコールビールカテゴリ内の金額シェアの変化を確認