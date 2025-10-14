立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党による幹事長会談が、先ほど終了しました。国民民主党・榛葉幹事長：憲法、エネルギー、安全保障、極めて重要な基本理念。これについてどうお考えか、次の党首会談でお返しになっていただく。14日午後5時から始まった3党の幹事長会談で、立憲の安住幹事長は3党の党首会談の開催を呼びかけ、15日に党首会談を行うことになりました。会談で、国民民主党の榛葉幹事長、日本維新の会の中司幹