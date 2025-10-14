新日本プロレスは１４日、来年１月４日の東京ドーム大会の一部カードを発表した。同大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）は、スペシャルシングルマッチで“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬと対戦することが正式決定した。１３日の両国国技館大会で、ＥＶＩＬは自身が率いる悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入を受けてＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取し、試合後