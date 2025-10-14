岡山県真庭市で毒キノコによる食中毒が発生したことがわかり、県が注意を呼びかけています。 【写真を見る】真庭市で毒キノコ「ツキヨタケ」による食中毒発生「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」【岡山】 岡山県生活衛生課によりますと、今月11日、真庭市の80代の男性と女性、50代の女性のあわせて3人の家族が、真庭市内の山で採取したキノコ【画像②】をおととい(12日)に味噌汁にして食べたところ、約