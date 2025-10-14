日本航空（JAL）は、東京/成田〜サンディエゴ線を期間増便する。10月26日から2026年1月16日まで、1日1往復を運航する。1月17日以降は火・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。■ダイヤJL066東京/成田（17：10）〜サンディエゴ（09：45）JL065サンディエゴ（11：40）〜東京/成田（16：40+1）