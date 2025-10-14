全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月16日から22日までの搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は10月15日から21日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜秋田・庄内・富山・大阪/伊丹線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜大分・熊本線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜稚内線、