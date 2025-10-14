世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン（以下、スポルディング）は、機能性とデザイン性を兼ね備えた合成皮革バスケットボール「SUPER FLITE（スーパーフライト）」シリーズから新色2色をリリースした。SUPER FLITEシリーズは、ソフトでクッション性のあるカバー素材を採用し、抜群のグリップ力と快適なハンドリング性能を実現。屋内外を問わず、あらゆる環境でのプレーに対応する高い耐久性も兼