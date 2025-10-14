「マイコミット MCT ゼリー」ノエビアグループの常盤薬品工業株は、新ブランド「iBODY」から、手軽に美味しく理想の自分を目指せる機能性表示食品のスティックゼリー「マイコミット MCT ゼリー」を10月14日に発売する。「iBODY」は「理想のカラダにアイデアを。」がテーマの機能性表示食品のブランド。日本では、食生活の欧米化や慢性的な運動不足などから生活習慣病の患者数が増加しており、肥満解消の観点から継続的な運動が推奨