「サッポロ クラシック 富良野VINTAGE」（350ml缶／500ml缶）サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ クラシック 富良野VINTAGE」を10月15日に北海道エリアで数量限定発売する。同商品は、収穫したての富良野産ホップを生のまま使用することで味わえる爽やかな味わいと芳醇な香りが特長で、毎年消費者に好評を得ている。パッケージは「富良野VINTAGE」の文字と今年の年号をあしらい、「今しか