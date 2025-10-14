「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック 20枚入」白元アースは、メイクがつきにくく、顔にフィットして小顔に魅せるバイカラータイプのマスク「ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック 20枚入」を10月24日から限定発売する。「ビースタイル 立体タイプ」は、メイクがつきにくく、“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”と、マスク姿を素敵に見せたい人々に好評を得ている。ま