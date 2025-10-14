中学入試での理科と社会の問題が変化している。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「近年では知識を暗記するだけの学習では太刀打ちできない内容になってきた。知識を身につけるための『根っこの部分』をきちんと育ててほしい」という――。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA■理科も社会も「暗記だけ」では太刀打ちできない中学受験では国語と算数が重要