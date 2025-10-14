「Newヤクルト ピーチ味」ヤクルト本社は、「ヤクルト」ブランドの「ギネス世界記録」認定および創業90周年を記念して、「Newヤクルト ピーチ味」を11月10日から来年3月末（予定）まで期間限定で発売する。また、「Newヤクルト ピーチ味」は「ギネス世界記録」認定記念パッケージで展開する。商品特長は、海外（中国、ヨーロッパ、ブラジル）でも販売しているピーチ味を採用した。ヤクルト独自の「乳酸菌シロタ株」が1本（65ml）に