スノーボード男子で、来年2月のミラノ・コルティナ五輪のメダル有力候補に挙がる荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）が14日、拠点を置く宮城県村田町の屋外ジャンプ施設「東北クエスト」で公開練習を実施。横5回転半技などを反復練習し、「練習の手応えはかなり良かった。去年と比べても（オフシーズンは）かなり練習して、技の難易度もメーク率を上がっているので、いい感じだと思う」と手応えをにじませた。今年1月の冬季Xゲー