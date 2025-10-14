ファミリーマートは10月14日より、プライベートブランド「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」から、新商品4種類とリニューアル商品4種類を全国の店舗(約16,300店)で発売した。同日からは、ファミマのアプリ「ファミペイ」で対象商品が何度でも50円引きになるクーポンを配信する。10月14日から10月27日までのクーポン配信期間中は何度でもクーポンを利用可能。「ファミマル」は発売以来毎月、46カ月連続で前年売