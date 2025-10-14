フリーアナウンサー・古舘伊知郎（70）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自民党の高市早苗総裁の発言が、注目を集めている件について言及した。総裁選出後の演説で、高市氏は「（自民党の国会議員に）馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります」と話し、賛否を呼んでいる。この件について、古舘は「“ワークライフバランス