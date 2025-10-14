埼玉県所沢市の住宅で、男性の遺体を遺棄したとして37歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、所沢市下富の無職・上野龍容疑者（37）です。上野容疑者は、今月9日からきのうまでの間、自身の住む住宅に男性の遺体を放置し、遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、きのう午後5時すぎ、上野容疑者が住む住宅の保証会社の社員から、「居住者と2か月くらい連絡がとれない」と警察に連絡があり、警察官が