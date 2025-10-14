今季限り中日でユニホームを脱いだ中田翔氏（36）のインタビューをテレビ愛知公式YouTubeが配信。中日在籍2年間で成し遂げられなかった悔しい思いを吐露した。引退セレモニーで「一つ心残りはドラゴンズの力になれなかったことです」と明かした。その真意を中田氏は「単純にチームに貢献できなかったというのは申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンの皆さんに対して、特に」と明かした。2023年オフに2年契約で中日入団