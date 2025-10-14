ジャカルタへ向けて出発する（右から）岡村真、岸里奈、中村遥香、杉原愛子＝14日、成田空港19日に開幕する体操の世界選手権女子代表が14日、開催地のジャカルタに向けて成田空港から出発した。2019年大会以来の出場となる26歳のベテラン、杉原愛子は航空会社の職員から花束を受け取り「今回チーム戦はないが、チーム一丸でそれぞれの目標に向かい、メダルを獲得できるよう頑張りたい」とあいさつした。種目別代表で平均台が得