サントリー食品インターナショナルは10月21日、機能性表示食品「サントリー特水(とくすい)」(600mlPET、税別150円)を全国で発売する。機能性成分は植物由来のポリフェノール「HMPA」。機能性表示では、“HMPAはBMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪)を減らすのを助ける機能が報告されている”とする。「特茶」ブランドとしては4年ぶりの新商品となる。お茶から水へと領域を広げ、健康行動のさらなる日常化を目指す考えだ。同社は10