野党3党の幹事長会談が終わったようです。総理指名選挙の一本化に向けて進展はあったのでしょうか。会談はおよそ30分おこなわれ、先ほど国民民主党の榛葉幹事長が取材に応じました。国民民主党榛葉賀津也 幹事長「（立憲民主党の）安住さんからは具体的な中身よりも、明日以降どこかのタイミングで党首会談をやっていただきたいという話がございました。どういう枠組みで（政権構想を）考えているのかお示しいただきたいと