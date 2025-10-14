トルコのエルドアン大統領（ゲッティ＝共同）、イスラエルのネタニヤフ首相（ロイター＝共同）【シャルムエルシェイク共同】トルコメディアなどは13日、エジプト東部シャルムエルシェイクで同日開かれたパレスチナ自治区ガザの和平を巡る首脳級会合にイスラエルのネタニヤフ首相が出席すると発表された後、トルコやイラクが猛反発したため、ネタニヤフ氏が一転して欠席になったと報じた。イスラエルを訪れたトランプ米大統領が