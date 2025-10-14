韓国の鄭東泳統一相は、今月末に韓国で開催されるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に合わせて、米朝首脳会談が開かれる可能性があると話しました。韓国鄭東泳 統一相「APECを契機に米朝首脳会談が実現することを強く希望します。私は可能性があると思います」韓国の鄭東泳統一相は14日午前、国会での答弁で、「公開された情報と資料を分析してみると、米朝両首脳は準備ができている状態だ」と明らかにしました。鄭統一相は、