米インディアナ州上空の皆既日食の様子/Kimberly Rosvall/Indiana University（ＣＮＮ）２０２４年４月８日に北米で起きた皆既日食によって、一部の鳥類の体内時計が一時的にリセットされたことがわかった。当時、月が地球と太陽の間を移動して、日中に数分間の完全な暗闇が訪れるという劇的な光景が出現した。この現象は、メキシコのマサトランからカナダのニューファンドランド島セントジョンズにいたる経路で観測された。科学誌