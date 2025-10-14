ヤクルトは14日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。2026年コーチングスタッフは以下の通り。◆ 1軍監督：池山隆寛ヘッドコーチ：松元ユウイチ投手コーチ：正田樹投手コーチ：山本哲哉バッテリーコーチ：衣川篤史打撃コーチ：吉岡雄二打撃コーチ：坪井智哉内野守備走塁コーチ：寺内崇幸外野守備走塁コーチ：土橋勝征◆ 2軍監督：城石憲之チーフ投手コーチ：伊藤智仁投手コーチ：由規投手コーチ ：村中恭兵バッテ