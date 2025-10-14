唯一無二の存在感を放つクロームアクセントの魔法2025年8月1日、レクサスは高級ミニバン「LM」の一部改良モデルを発売しました。LMは、2020年に登場して以来、上質な送迎需要に応えるショーファードリブンモデルとして注目を集め、特にアジア圏での評価を高めてきました。全車4WDのミニバンは迫力仕様もイイ！【画像】超カッコイイ！ レクサスの新「“4WD”ミニバン」です！ 画像で見る（77枚）現行モデルとなる2代目は、202