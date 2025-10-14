付き合っている彼女が、もし自分の親友と過剰なほど仲良くしていたら、「何かある？」と不安になるのは当然でしょう。大切な人同士の関係に疑惑を抱いてしまったら、どう行動するのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に、「彼女が『俺の親友』と何かある!?二股疑惑への対応」をご紹介します。【１】三人での話し合いの場を設けて、今後のことを決める「三人の問題だから、