男子プロバスケットボールＢリーグは１４日、２０２４〜２５年シーズンの決算概要を発表した。Ｂ１、Ｂ２合計の営業収入は６５１億円と過去最高を記録。前年比で入場料収入は３３・０％増、スポンサー収入は９・９％増となり、新アリーナ設立によるキャパシティーの増加などが大きく影響した。Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３の昨季入場者数は５５７万人。リーグとクラブ収益の合計は８１０億円に上った。２８年度までの中期経営計画で目標に