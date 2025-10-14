首位の鹿島は１４日、代表ウィークによる中断からの再開試合となる第３４節神戸戦（１７日・ノエスタ）に向け、非公開練習で調整した。＊＊＊勝ち点で並ぶ２〜４位との差は５。３連覇を狙う４位神戸との上位対決へ向け、鬼木達監督は「自分がモチベーションを上げるとか、そういう戦いでもない。選手１人ひとりが重要性をわかっている。非常に集中してくれている」と手応えを示した。神戸戦に向けた準備にあたり、指