山形県内への設置が検討されている「夜間中学」について、専門家らによる検討委員会は14日、県立の夜間中学の設置が望ましいとする報告書の方向性を決めました。「夜間中学」は、中学校を卒業できなかった人や、不登校などにより十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人たちの学び直しの場として全国で設置されています。国の計画では、全ての都道府県に少なくとも1校の設置を目指していて、ことし4月の時点で32都道府県に