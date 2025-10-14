ド派手なシマシマスーツで登場した大村知事。ユニークな研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」を受賞した「シマウシ」チームを表彰しました。大村愛知県知事：「君たち地味だね、こっちの方が派手だよ(笑)」シマシマの大村知事から、社会的反響が大きい功績に贈られる特別表彰を受け取ったのは、同じくシマシマを身にまとった兒嶋朋貴さんの研究グループ。実はこのシマシマが研究のテーマ