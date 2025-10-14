10月12日に栗拾い中だった男性がクマに襲われ大けがをした岐阜県高山市。現場近くで14日、親子とみられる2頭が捕獲されました。高山市上宝町吉野の山林近くで12日、栗拾いをしていた70代の男性がクマに襲われ、腕の骨を折るなどの大ケガをしました。市は現場近くに複数のわなを設置するなどして警戒を続けていましたが、14日午前7時すぎ、見回りをしていた猟友会のメンバーが2頭のクマがかかっているのを見つけました