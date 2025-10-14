警察庁長官が全国警察の幹部に、自転車の交通ルールの周知や外国人運転者への広報などを徹底するよう呼びかけました。警察庁楠芳伸長官「車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、ヘルメットを着用といった自転車の基本的な交通ルールの周知を図っていただきたい」来年4月から自動車と同じく、自転車の交通違反でも反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」が導入されるのを前に、警察庁は基本的な自転車の交通ルー