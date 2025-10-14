news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「車道に“イノシシの群れ”「最初はクマかなと…」」のニュースについてお伝えします。◇◇◇撮影者「すごい！」「後ろ車いない？」「ウリ坊だウリ坊」「ひかないでよ。気をつけて！気をつけてね」車道の真ん中を歩いていたのは、“野生のイノシシの群れ”。これは、青森県八戸市で撮影された映像です。ぎゅっとくっついて歩くイノシシ。親子なのでしょうか…先頭を行く少し大き