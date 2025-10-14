news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ガザ人質解放 家族と喜びの再会2年ぶり…生存者20人」のニュースについてお伝えします。◇◇◇佐藤篤志 NNNテルアビブ近郊「いま人質となっていた人を乗せたヘリコプターが到着しました。多くの人に迎えられています。これから病院へと向かいます」イスラエル・テルアビブ近郊では13日、ハマスの拘束から解放された男性が、集まった人々に笑顔で手を振る様子が。男性の兄も駆け