5日、東急田園都市線で起きた衝突・脱線事故で、衝突を防ぐための信号システムに設定ミスがあったことを受け、国土交通省は全国の鉄道事業者に対し、同様の事例がないか緊急点検するよう指示しました。事故は5日夜、神奈川県川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅付近で、停まっていた回送電車に渋谷行きの上り電車が衝突し、回送電車が脱線したものです。東急電鉄によりますと、2015年に梶が谷駅でシステム改修をした際、信号システム